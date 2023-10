ATELIER DE CONVERSATION : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris ATELIER DE CONVERSATION : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 17 octobre 2023, Paris. Le mardi 18 juin 2024

.Public adultes. gratuit

Un rendez-vous mensuel pour pratiquer le français comme langue étrangère. Venez discuter de thèmes variés, ou jouer avec d’autres apprenants !

Ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous. Un niveau intermédiaire est recommandé. Un mardi par mois de 10h à 11h, nous échangeons et partageons un moment convivial en français sur des thèmes variés ! Sur inscription, pour adultes Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

