Atelier de conversation en Langue des Signes Française (LSF) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Atelier de conversation en Langue des Signes Française (LSF) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 28 septembre 2023, Paris. Le jeudi 21 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 30 novembre 2023

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 19 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Un rendez-vous mensuel pour pratiquer la Langue des Signes Française (LSF), ouverts à tous ! Vous êtes Sourd ou Entendant ? Français ou étranger ? Vous avez envie de progresser en LSF ? Venez discuter avec nous ! Nous échangerons et partagerons un moment convivial en communiquant en LSF sur des thèmes variés. Un rendez-vous mensuel pour pratiquer la Langue des Signes Française (LSF). Animés par des bibliothécaires Sourds de la médiathèque de la Canopée, ces ateliers s’adressent aux personnes possédant déjà des bases dans la LSF dont le niveau intermédiaire est recommandé (A2/B1) . •La conversation se fait uniquement en LSF, pas d’oral ni d’interprète présent. •Entrée gratuite dans la mesure des places disponibles (8 places). •Inscription 15 minutes avant le début. En partenariat avec la MPAA Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

