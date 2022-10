Atelier de conversation en français (débutant)

2022-11-30 16:30:00 – 2022-11-30 18:00:00 EUR Vous êtes débutant en français et vous souhaitez apprendre les bases de la communication.

Cet atelier mensuel est fait pour vous !

Animé par des bibliothécaires, cet atelier pratique vous permettra de communiquer autour de notions simples comme : se présenter et présenter quelqu’un… dernière mise à jour : 2022-10-11 par

