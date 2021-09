Rennes Bibliothèque universitaire Centre Ille-et-Vilaine, Rennes Atelier de conversation en anglais Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les ateliers de conversation en anglais sont ouverts aux étudiants et personnels de l’Université de Rennes 1 qui souhaitent améliorer leurs compétences à l’oral en anglais. Ils sont organisés par le Scelva, animés par des locutrices anglophones et ont lieu dans les bibliothèques universitaires. **L’atelier présenté ici a lieu de 12h30 à 13h30 à la BU Centre, dans la salle E**. Il s’adresse aux personnes ayant un niveau de faux-débutant à intermédiaire. [**Atelier sur inscription**](https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/atelier-langues-bu-centre), réservé à la communauté Rennes 1

2021-09-28T12:30:00 2021-09-28T13:30:00;2021-10-05T12:30:00 2021-10-05T13:30:00;2021-10-12T12:30:00 2021-10-12T13:30:00;2021-10-19T12:30:00 2021-10-19T13:30:00;2021-10-26T12:30:00 2021-10-26T13:30:00;2021-11-09T12:30:00 2021-11-09T13:30:00;2021-11-16T12:30:00 2021-11-16T13:30:00;2021-11-23T12:30:00 2021-11-23T13:30:00;2021-11-30T12:30:00 2021-11-30T13:30:00;2021-12-07T12:30:00 2021-12-07T13:30:00

