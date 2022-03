Atelier de conversation en anglais Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust

Ille-et-Vilaine

Atelier de conversation en anglais Bains-sur-Oust, 6 avril 2022, Bains-sur-Oust. Atelier de conversation en anglais Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust

2022-04-06 – 2022-04-06 Médiathèque 1 Place Nominoë

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust Envie de mettre en pratique vos connaissances en anglais ? Animé par Piotr Ostas dans une ambiance conviviale et détendue. Durée : 1 heure Ouvert à tous (ado-adulte et enfant à partir de 10 ans). Entrée libre – gratuit bmbainssuroust@orange.fr +33 2 99 91 61 80 Envie de mettre en pratique vos connaissances en anglais ? Animé par Piotr Ostas dans une ambiance conviviale et détendue. Durée : 1 heure Ouvert à tous (ado-adulte et enfant à partir de 10 ans). Entrée libre – gratuit Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust

