Paris

Atelier de conversation Bibliothèque Aimé Césaire, 25 mai 2023

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 25 mai 2023

de à

gratuit

Vous êtes apprenants de la langue françaises et vous souhaitez améliorer votre pratique orale, alors venez discuter dans une ambiance détendue tous les 3è jeudis du mois. À chaque séance son sujet, ses participants et son animateur pour mener la discussion.

Niveau intermédiaire conseillé, adultes, sur entrée libre. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

