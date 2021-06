Paris Bibliothèque Aimé Césaire Paris Atelier de conversation Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier de conversation Bibliothèque Aimé Césaire, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 16h à 17h30

Le jeudi 26 août 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Vous apprenez le français et souhaitez le pratiquer à l’oral, venez échanger avec les bibliothécaires lors d’un temps convivial Rendez-vous à la bibliothèque Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Animations -> Autre animation Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

Contact :Bibliothèque Aimé Césaire 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/

Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris