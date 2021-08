Atelier de contribution à Wikipédia : Matrimoine Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Sur inscription à partir du 1er septembre 2021 sur www.chateaunantes.fr

Wikipédia est une encyclopédie en ligne, construite et écrite par des milliers de personnes. Or seule une personne sur dix qui contribuent à l’encyclopédie est une femme. Ce chiffre n’a pas bougé depuis 20 ans. Cet atelier de contribution à l’encyclopédie a pour objectif d’agir sur ce biais dans le numérique. Il s’adresse en priorité aux femmes qui veulent participer à l’encyclopédie et alimenter le savoir sur les femmes. On s’intéressera aux grandes oubliées de l’histoire et de l’encyclopédie Wikipédia, en lien avec les collections du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes. Une liste de femmes présentes dans les collections du Musée vous sera proposée afin de créer ou compléter Wikipédia. 2 ateliers de 3 heures : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.L’idéal est de participer aux deux ateliers programmés dans la journée.Merci de venir avec votre ordinateur. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes