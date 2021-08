Atelier de contribution à Wikipédia – Matrimoine Château des ducs de Bretagne, 18 septembre 2021, Nantes.

Atelier de contribution à Wikipédia – Matrimoine

le samedi 18 septembre à Château des ducs de Bretagne

Wikipédia est une encyclopédie en ligne, construite et écrite par des milliers de personnes. Or seule une personne sur dix qui contribuent à l’encyclopédie est une femme. Ce chiffre n’a pas bougé depuis 20 ans. Cet atelier de contribution à l’encyclopédie a pour objectif d’agir sur ce biais dans le numérique. Il s’adresse en priorité aux femmes qui veulent participer à l’encyclopédie et alimenter le savoir sur les femmes. On s’intéressera aux grandes oubliées de l’histoire et de l’encyclopédie Wikipédia, en lien avec les collections du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes. Une liste de femmes présentes dans les collections du Musée vous sera proposée afin de créer ou compléter Wikipédia. Sur inscription à partir du 1er septembre : [www.chateaunantes.fr](http://www.chateaunantes.fr) Deux ateliers de 3h – de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h L’idéal est de participer aux deux ateliers programmés dans la journée. Il faut venir avec son ordinateur. Cet atelier s’inscrit dans une série de 3 événements au Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes autour des biais et de l’absence des femmes dans le numérique, dans le cadre de la Nantes Digital Week, et des JEP. Organisateurs : Les Femmes du Digital Ouest, Les Ateliers Femmes et Féminisme et le Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Malheureusement, le lieu n’est pas accessible aux PMR. Une signalétique sera présente au château pour indiquer le chemin à prendre, l’entrée se fera probablement par les remparts.

Entrée libre sur inscription, venir avec son ordinateur. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

On s’intéressera aux grandes oubliées de l’histoire et de Wikipédia, en lien avec les collections du musée d’histoire de Nantes, dans le cadre de la Nantes Digital Week et des JEP.

Château des ducs de Bretagne 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00