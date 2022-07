Atelier de contes musicaux et lutherie médiévale

Atelier de contes musicaux et lutherie médiévale, 4 août 2022, . Atelier de contes musicaux et lutherie médiévale



2022-08-04 13:30:00 – 2022-08-06 18:00:00 Le luthier Serge Cladères présente avec passion la fabrication de cordes en boyau utilisées pour les instruments de musique, la reliure ancienne, les arcs … Ses instruments de musique de l’époque médiévale (vièle à archet, tambourin à cordes, flûte d’harmonie, flûte en corne…) seront mis au service d’un conte musical envoûtant pour tous publics. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville