La Loupe 28240 Gilles Bouttaz propose un atelier de décoration de raku en porcelaine aux visiteurs. mairie@ville-la-loupe.com +33 2 37 81 10 20 Mairie de La Loupe

