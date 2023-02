Atelier de construction Bordes, 15 mars 2023, Bordes .

Atelier de construction

Avenue Gaston Fébus Bibliothèque (à la mairie) Bordes Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque (à la mairie) Avenue Gaston Fébus

2023-03-15 13:30:00 – 2023-02-20

Bibliothèque (à la mairie) Avenue Gaston Fébus

Bordes

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier de construction de jouets optiques Animé par Cartoon Pâte (www.cartoonpate.com)

Durant cet atelier pédagogique, découvrez les origines de l’image animée et les différentes techniques utilisées en animation par le biais de projections d’extraits de films (réalisations en pâte à modeler, pixilation, dessin animé…) et participez à la construction de jouets optiques : thaumatropes et bandes de dessin pour Zootrope !

L’atelier sera suivi à partir de 15h d’une diffusion de courts-métrages d’animation issu du fonds disponible dans le réseau des bibliothèques du Pays de Nay puis d’un goûter offert !

Dès 6 ans – Durée : 1h30

+33 5 59 53 29 50 Service culture, lecture publique et ludothèque du Pays de Nay

