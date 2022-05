Atelier de confection d’un gommage pour les pieds “fait maison” Eu Eu Catégories d’évènement: 76260

Eu

Atelier de confection d’un gommage pour les pieds “fait maison” Eu, 16 juin 2022, Eu. Atelier de confection d’un gommage pour les pieds “fait maison” O2S 49 Route de Mancheville Eu

2022-06-16 – 2022-06-16 O2S 49 Route de Mancheville

Eu 76260 Semaine nationale de la santé du pied.

Animé par Mme Natacha ALLARD, socio-esthéticienne.

2 ateliers : 14h à 16h et de 18h à 20h. Programme de l’atelier :

– 1ère partie : confection d’un ou deux soins “fait(s) maison”.

dernière mise à jour : 2022-05-17

