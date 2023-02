Atelier de confection de produits d’hygiène et soins “fait maison” Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu Catégories d’Évènement: Eu

Atelier de confection de produits d'hygiène et de soins « fait maison » (sans perturbateurs endocriniens et substances controversées) Préparé et animé par Natacha ALLARD, socio-esthéticienne, il devrait avoir pour thématique le miel. Groupe 1 de 15h00 à 16h30 ;

Groupe 2 de 17h30 à 19h00. Nombre de places limitées à 6 personnes par groupe.

Inscriptions obligatoires auprès d'O2S Sport Santé Bien-être : o2s@villes-soeurs.fr +33 2 35 50 53 60

Centre O2S Sport Santé Bien-être
49 Route de Mancheville
Eu

