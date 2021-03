Mittelwihr Mittelwihr 68630, Mittelwihr Atelier de confection de nid de Pâques – Domaine Baumann Zirgel Mittelwihr Catégories d’évènement: 68630

Mittelwihr

Atelier de confection de nid de Pâques – Domaine Baumann Zirgel, 20 mars 2021-20 mars 2021, Mittelwihr. Atelier de confection de nid de Pâques – Domaine Baumann Zirgel 2021-03-20 – 2021-03-24

Mittelwihr 68630 EUR Vous recherchez une idée de bricolage original pour Pâques ? Alors rendez-vous au domaine Baumann-Zirgel à Mittelwihr pour un atelier confection de nid de Pâques avec des sarments de vignes. Une activité ludique qui sera appréciée par les grands et les petits ! Vous recherchez une idée de bricolage original pour Pâques ? Alors rendez-vous au domaine Baumann-Zirgel à Mittelwihr pour un atelier confection de nid de Pâques avec des sarments de vignes. Une activité ludique qui sera appréciée par les grands et les petits ! +33 3 89 47 90 40 Vous recherchez une idée de bricolage original pour Pâques ? Alors rendez-vous au domaine Baumann-Zirgel à Mittelwihr pour un atelier confection de nid de Pâques avec des sarments de vignes. Une activité ludique qui sera appréciée par les grands et les petits ! Vous recherchez une idée de bricolage original pour Pâques ? Alors rendez-vous au domaine Baumann-Zirgel à Mittelwihr pour un atelier confection de nid de Pâques avec des sarments de vignes. Une activité ludique qui sera appréciée par les grands et les petits !

Détails Catégories d’évènement: 68630, Mittelwihr Autres Lieu Mittelwihr Adresse Ville Mittelwihr