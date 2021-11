Montaut Montaut Montaut, Pyrénées-Atlantiques Atelier de confection de Mounaques Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Dans le cadre de la préparation des fêtes de Noël, l'association Montaut patrimoine vivant vous invite à participer à la confection de Mounaques. Les mounaques sont des poupées de tissu rembourrées de paille et partie intégrante de la culture populaire traditionnelle Pyrénéenne.

