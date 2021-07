Puy-Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent Hautes-Alpes, Puy-Saint-Vincent Atelier de confection de bougies en cire d’abeille Puy-Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Puy-Saint-Vincent

Atelier de confection de bougies en cire d’abeille Puy-Saint-Vincent, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Puy-Saint-Vincent. Atelier de confection de bougies en cire d’abeille 2021-07-14 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-18 12:00:00 12:00:00

Puy-Saint-Vincent Hautes-Alpes Puy-Saint-Vincent EUR 10 10 Un atelier à destination des enfants autour de la cire d’abeilles. Au cours de cette animation chaque enfant confectionnera une bougie en cire gaufrée qu’il emportera. Au préalable nous lui présenterons en détail le cycle de la cire chez les abeilles. lamaisondumiel05@gmail.com +33 6 95 97 50 86 https://www.lamaisondumiel-psv.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Ecrins

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Puy-Saint-Vincent Étiquettes évènement : Autres Lieu Puy-Saint-Vincent Adresse Ville Puy-Saint-Vincent lieuville 44.8279#6.48576