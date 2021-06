Atelier de confection : créez votre bracelet ou votre marque page en dentelle Château de Bizy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vernon.

Atelier de confection : créez votre bracelet ou votre marque page en dentelle

Château de Bizy, le samedi 18 septembre à 14:00

L’association _Fuseaux en Seine_ sera présente au château de Bizy les 18 et 19 septembre de 10h à 18h. Elle vous exposera tout leur savoir faire en matière de dentelle aux fuseaux avec des démonstrations de tissage. Vous aussi, créez votre bracelet ou votre marque page en dentelle grâce à un atelier de confection le samedi 18 septembre de 14h à 16h30. L’ateliers est accessible aux adultes et aux enfants à partir de 12ans. L’association a été créée en 2012 pour la promotion, la pratique et l’apprentissage de la dentelle aux fuseaux. Adresse : Chalet des Pénitents, 12 rue du Docteur Chamoine, 27200 Vernon. Page facebook : Les Fuseaux en Seine

+ 10€ : Ateliers de confection d’un marque page ou d’un bracelet en dentelle. Sur réservation < 12 ans. 10 pers max pour l'atelier. 5€, gratuit <7 ans: accès à l'exposition et aux démonstrations Atelier de confection autour de la dentelle Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon Vernon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00