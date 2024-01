Atelier de concertation Mareuil en Périgord, mercredi 14 février 2024.

Atelier de concertation Mareuil en Périgord Dordogne

Venez nous aider à construire votre futur cadre de vie en nous faisant part de vos idées! Pour les habitants et professionnels de Mareuil en Périgord. Sur inscription.

La commune de Mareuil en Périgord est en train d’élaborer son plan de mobilité du centre-bourg et des espaces publics, en partenariat avec la Communauté de communes Dronne et Belle et la DDT du Périgord Vert. Venez nous aider à construire votre futur cadre de vie en nous faisant part de vos idées ! :

– Place du piéton et du vélo

– Espaces de circulation et de stationnement pour les voitures

– Sécurité des déplacements et apaisement de la voirie

– Partage et valorisation d’un bien commun l’espace public.

Rendez-vous lors des ateliers de concertation pour dessiner ensemble le nouveau visage de nos rues, places et trottoirs ! Sur inscription. .

Salle annexe de la mairie

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14



L’événement Atelier de concertation Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2024-01-24 par Val de Dronne