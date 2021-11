Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Atelier de conception de nichoirs à oiseaux de jardin Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Ouistreham Après la « Nuit des Dragons » début novembre, le CPIE (association partenaire de la Ville sur ce dispositif) vous propose un nouveau RDV en décembre, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Ouistreham Riva-Bella.

Cela concernera cette fois les oiseaux de jardin avec, en l’occurrence, un atelier de conception de nichoirs organisé le samedi 4 décembre prochain à Ouistreham Riva-Bella.

Attention, la réservation préalable est obligatoire, car les places sont limitées.

Le Lieu de RDV sera donné à la réservation.

Le pass sanitaire est à prévoir par chacun des participants.

