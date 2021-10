Atelier de compostage avec Léna Obergfell Lauzun, 16 octobre 2021, Lauzun.

Lauzun Lot-et-Garonne Lauzun

Atelier, ouvert à tous, organisé par l’asso Lauzun Ateliers avec Lena Obergfell sur le compostage. Lena présentera 6 façons de composter en utilisant les déchets de jardin et de cuisine, les bacs à compost, les toilettes à compost, le compostage à chaud, les fermes à vers et les bacs à bokashi.

Venez participer à un atelier, ouvert à tous, organisé par l’association Lauzun Ateliers avec Lena Obergfell sur le compostage. Lena présentera 6 façons de composter en utilisant les déchets de jardin et de cuisine, les bacs à compost, les toilettes à compost, le compostage à chaud, les fermes à vers et les bacs à bokashi. Elle est consultante en jardinage naturel et en compost. Elle a fait du compostage toute sa vie, elle connaît bien les systèmes de compostage domestique. Elle a travaillé à la création de jardins endémiques, à la gestion d’un jardin communautaire et a donné des cours de troisième cycle sur divers systèmes de compostage. Le recyclage, la réutilisation des déchets et les processus culturels impliqués sont ses intérêts.

©lauzun-ateliers

