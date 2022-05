Atelier de composition florale Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Atelier de composition florale Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, 5 juin 2022, Châtenay-Malabry. Atelier de composition florale

Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, le dimanche 5 juin à 14:00

Venez apprendre à réaliser un bouquet avec les fleuristes du département.

Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Peu de places !

Atelier composition florale Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Adresse 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Châtenay-Malabry Departement Hauts-de-Seine

Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenay-malabry/

Atelier de composition florale Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 2022-06-05 was last modified: by Atelier de composition florale Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 5 juin 2022 Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry

Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine