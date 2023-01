Atelier de composition florale – Adultes Le Crotoy Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’Évènement: Le Crotoy

Somme Le Crotoy 12 12 12 La ville du Crotoy propose un atelier de composition florale ce vendredi 27 janvier de 18h à 20h. Tout l’art de la décoration sur la base de végétaux animé par notre experte Séverine des Ateliers de Candice. Cet atelier est réservé aux adultes (dès 16 ans).

Sur inscription au 03 22 31 02 98 ou à evenements@villeducrotoy.fr

