Atelier de communication gestuelle Sixt-sur-Aff, 9 février 2022, Sixt-sur-Aff.

Atelier de communication gestuelle Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

2022-02-09 – 2022-02-09 Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Sixt-sur-Aff

Un atelier d’initiation à la communication gestuelle avec des lectures d’albums et de kamishibaï sur le thème des émotions. Atelier pour tous : enfant et adulte en situation de handicap ou non.

Animé par Amélie Hue d’Etincelle Inclusion. Gratuit sur inscription : 02.99.70.04.21 ou mediatheque@sixt-sur-aff.fr

+33 2 99 70 04 21

Un atelier d’initiation à la communication gestuelle avec des lectures d’albums et de kamishibaï sur le thème des émotions. Atelier pour tous : enfant et adulte en situation de handicap ou non.

Animé par Amélie Hue d’Etincelle Inclusion. Gratuit sur inscription : 02.99.70.04.21 ou mediatheque@sixt-sur-aff.fr

Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

dernière mise à jour : 2022-01-28 par