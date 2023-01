Atelier de commentateur esportif Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier de commentateur esportif Médiathèque Marguerite Yourcenar, 14 avril 2023, Paris. Le vendredi 14 avril 2023

de 16h30 à 18h30

. gratuit sur inscription à partir du 14 mars, sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires A l’occasion de NUMOK 2023, venez découvrir le métier de commentateur esportif avec Lelariva, caster de League of Legends ! Commentateur professionnel de League of Legends, Benjamin « Lelariva » Manier a commenté en ligne et en physique les plus grandes compétitions mondiales de League of Legends. Il est également observateur (caméraman dans les parties de jeux vidéo) pour les Ligues Françaises de League of Legends. Vendredi 14 avril 2023 de 16h30 à 18h30 Salle multimédia (niveau +1) à partir de 14 ans Inscriptions à partir du 14 mars sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYour https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYour

Benjamin Manier Benjamin Manier « Lelariva »

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

