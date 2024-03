Atelier de collage Uffholtz, mercredi 24 avril 2024.

Atelier de collage Uffholtz Haut-Rhin

Lors de cet atelier animé par l’artiste Camille Lévêque, en lien avec l’exposition Tsavt Tanem, les participant·es pratiqueront le collage à l’aide de photos d’archives et de magazines, en faisant communiquer deux réalités et temporalités différentes sur une même œuvre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

