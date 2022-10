Atelier de collage floral pour Halloween (à partir de 6 ans) Val-de-Moder Val-de-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder

Atelier de collage floral pour Halloween (à partir de 6 ans) Val-de-Moder, 23 octobre 2022, Val-de-Moder. Atelier de collage floral pour Halloween (à partir de 6 ans)

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin Val de Moder

2022-10-23 15:00:00 – 2022-10-23 17:00:00 Val-de-Moder

Bas-Rhin Val-de-Moder EUR Initiation au collage de fleurs pressées avec Carole Michel-Merckling. Nous découvrirons les secrets du séchage et de l’assemblage des fleurs +33 3 88 07 80 05 Val-de-Moder

dernière mise à jour : 2022-10-07 par Val de Moder

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Val-de-Moder Autres Lieu Val-de-Moder Adresse 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin Val de Moder Ville Val-de-Moder lieuville Val-de-Moder Departement Bas-Rhin

Atelier de collage floral pour Halloween (à partir de 6 ans) Val-de-Moder 2022-10-23 was last modified: by Atelier de collage floral pour Halloween (à partir de 6 ans) Val-de-Moder Val-de-Moder 23 octobre 2022 24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin Val de Moder Bas-Rhin Val-de-Moder

Val-de-Moder Bas-Rhin