Atelier de Co-réparation Vélo La rênoverie Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Atelier de Co-réparation Vélo La rênoverie, 26 janvier 2022, Ambérieu-en-Bugey. Atelier de Co-réparation Vélo

La rênoverie, le mercredi 26 janvier à 14:00

A partir de ce mercredi 26 janvier 2022 à la Rênoverie, les volontaires du Service Civique, en partenariat avec la CCPA, redémarrent l’atelier co-réparations vélo. L’adhésion vous coûte 10€ par année calendaire. Avec ce forfait vous pourrez venir tous les mercredis de 14h à 17h, nous vous accueillerons avec vos vélos à entretenir ou réparer. Les outils spécialisés sont fournis sur place.

Adhésion annuelle 10€

Reprise de l’atelier Vélo à la Rênoverie. Tous les mercredis de 14 à 17h. Animé par les volontaires d’Unis Cité. Outils à disposition sur place. Adhésion 10€/an. Bienvenue! La rênoverie 85 avenue de la Libération Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu La rênoverie Adresse 85 avenue de la Libération Ambérieu-en-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville La rênoverie Ambérieu-en-Bugey Departement Ain

La rênoverie Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/