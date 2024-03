Atelier de co-réparation Maison RêVée Bègles, samedi 16 mars 2024.

Atelier de co-réparation Avec l’aide d’un réparateur bénévole, réparez votre petit électroménager et vos objets électriques pour leur donner une seconde vie ! Samedi 16 mars, 14h00 Maison RêVée Prix libre

La Maison RêVée accueille son premier atelier de co-réparation !

Parfois aussi appelé repair café, cet évènement aura lieu le samedi 16 mars 2024 de 14h à 17h.

Le principe ? Avec l’aide d’un réparateur bénévole, vous essayez de réparer votre petit électroménager et vos objets électriques pour leur donner une seconde vie. Les bénéfices sont multiples : lutter contre la surconsommation et la production massive de déchets, faire des économies en évitant de racheter de nouveaux appareils, mais aussi mieux comprendre le fonctionnement des objets ou comment se servir de certains outils… sans oublier créer du lien social !

Les modalités pour participer à cet atelier :

Inscription préalable sur le site de la Maison RêVée (en précisant votre nom, votre prénom, votre mail, votre téléphone, objet concerné et problème rencontré)

(en précisant votre nom, votre prénom, votre mail, votre téléphone, objet concerné et problème rencontré) 1 objet / personne

Accueil par ordre d’arrivée

Prix libre

Vous avez des talents cachés de bricoleur ou des compétences en électronique, électricité, bidouillage de bois / fer…? Vous connaissez quelqu’un qui a ces qualités…? Rejoignez le pôle de co-réparation de la Maison RêVée ! On a besoin de vous pour donner une seconde vie à des objets électriques ou du petit électroménager. L’atelier est déjà bien outillé, et vous recevrez le soutien d’un bricoleur chevronné qui n’attend que vous ! Contactez la Maison RêVée pour en savoir plus.

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

