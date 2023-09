Atelier de co-réparation du Saumurois Atelier de co-réparation du Saumurois Parnay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Atelier de co-réparation du Saumurois Parnay, 21 octobre 2023 Samedi 21 octobre, 09h00 L'atelier de co-réparation proposé par l'association Ligériens de Coeur est une activité récurrente qui existe depuis 2016.

Ce lieu de rencontres, de bricolage, de partage et de formation permet à l'association de renforcer la cohésion sociale des habitants de la Côte saumuroise en leur proposant la réparation de leurs objets de la vie quotidienne pour réduire l'impact des déchets sur l'environnement. Atelier de co-réparation du Saumurois 2 chemin de Béniquet 49730 Parnay

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Association Ligériens de Coeur

