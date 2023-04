Atelier de co-construction de mobilier urbain au service du vivant Parc Floral de Paris, 26 avril 2023, Paris.

Le mercredi 26 avril 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Merci de vous inscrire en envoyant un mail à cette adresse :

Rendez-vous mercredi 26 avril après-midi pour un atelier de co-construction. Au programme : création de mobiliers urbains. Petits et grands sont invités à fabriquer la ville verte de demain !

Quel mobilier ?

Le mobilier « Pisé ». C’est un mobilier urbain qui rassemble et crée du lien autour de la protection du vivant. Mais pas que ! Il a pour objectif de dynamiser la biodiversité locale, la faire faire foisonner et ainsi, étendre le tissu végétal du bois de Vincennes.

À quoi sert-il ?

Construite sur une base en terre compactée (technique du pisé) et en bois, « Pisé » revêt des formes variables. Totem floral, compartiment de germination, banc, grainothèque et panneaux pédagogiques composent les modules de cette structure vivante et rassembleuse, écolo et chaleureuse.

Et l’atelier alors ?

Petits et grands sont invités à participer à la co-construction de ce mobilier lors de l’atelier participatif, ludique et pédagogique. Toutes les idées sont bonnes à prendre.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.demainlaville.com/deployer-le-tissu-vegetal-aux-abords-du-bois-de-vincennes/ enogatsamuel@gmail.com enogatsamuel@gmail.com

Enogat Samuel Mobilier « Pisé » conception standard