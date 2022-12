Atelier de cirque en famille avec le Troisième Cirque et le collectif Instrumento de Ver Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier de cirque en famille avec le Troisième Cirque et le collectif Instrumento de Ver Médiathèque Marguerite Yourcenar, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 10h00 à 12h00

. gratuit Inscriptions à partir du 18 janvier auprès des bibliothécaires ou sur À l’occasion des représentations du spectacle 23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS au Monfort Théâtre : Vivez une expérience nouvelle en famille le temps d’un atelier de cirque parents/enfants ! En écho aux représentations de 23 fragments de ces derniers jours du Troisième Cirque – Maroussia Diaz Verbèke, en partenariat avec le collectif Instrumento de Ver, du 8 au 18 février 2023 au Monfort Vivez une expérience nouvelle en famille le temps d’un atelier de cirque parents/enfants ! Les circassiens du spectacle 23 fragments de ces derniers jours vous proposent d’explorer vos relations affectives et ludiques comme outils pour le développement des compétences circassiennes. Au cours de l’atelier, des exercices d’échauffement seront proposés en binôme, des acrobaties simples en binôme ou en trio, des pyramides en groupe et des portés. Infos pratiques Destiné aux enfants à partir de 8 ans et à leurs parents (pères, mères, tantes, oncles, etc.) – 20 participants maximum Samedi 18 février 2023 de 10h à midi au Monfort Théâtre Possibilité de bénéficier d’un tarif préférentiel pour découvrir 23 fragments de ces derniers jours 8 au 18 février 2023 au Monfort en écrivant à publics@lemonfort.fr Sur inscription à partir du 18 janvier, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Le Troisième Cirque – Maroussia Diaz Verbèke, en partenariat avec le Collectif Instrumento de Ver Maroussia Diaz Verbèke (23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de cirque en famille avec le Troisième Cirque et le collectif Instrumento de Ver Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-02-18 was last modified: by Atelier de cirque en famille avec le Troisième Cirque et le collectif Instrumento de Ver Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 18 février 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris