Cinémathèque Gnidzaz, le mercredi 27 avril à 14:00

### Découvrir les différentes techniques du cinéma d’animation et faire ses premiers pas dans la réalisation d’un film. Venez goûter au plaisir de la création et acquérir un savoir faire pour devenir un spectateur sensible, plus averti à l’art du cinéma… un cinéphile en herbe ! En partenariat avec [l’association Filmfabrik.](http://asso-filmfabrik.blogspot.com/)

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:30:00

