Arpentez l’atelier d’un artiste et découvrez ses sculptures 16 et 17 septembre Atelier de Christian Fuchs Gratuit.

Découvrez l’exposition des sculptures et oeuvres d’art de Christian Fuchs dans son jardin et atelier au n°5 du quartier Neubruch à Niederhaslach.

Suivez le fléchage à partir de l’église.

Atelier de Christian Fuchs 5 quart Neubruch, 67280 Niederhaslach Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est Depuis plus de trente ans, Christian Fuchs partage son temps entre travaux pour les Monuments Historiques (Cathédrales de Strasbourg, Metz, etc., la Tour St. Jacques à Paris, Versailles etc. ) et créations personnelles petites et moyennes pour collectionneurs ou amateurs, et monumentales conçues pour différentes collectivités. Son engagement pour les métiers d’art du patrimoine à la création se prolonge par son engagement actuel en tant que Président de la Fédération des Métiers d’Art d’Alsace (Frémaa).

Il ouvre sa maison-atelier au public, pour le faire plonger dans son univers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Christian Fuchs