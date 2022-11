Atelier de chocolat cru

Atelier de chocolat cru, 3 décembre 2022, . Atelier de chocolat cru



2022-12-03 – 2022-12-03 EUR 20 16 Réalisation de croustillants praliné, mendiants et truffes chocolat

Participation 20€ par persone

Renseignements et inscriptions : Laurence Palancher 0782620458 +33 7 82 62 04 58 https://www.lerefuge65.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville