Atelier ouvert aux chanteurs(ses), tout niveau, souhaitant découvrir ou approfondir la polyphonie Gasconne et Pyrénéenne en utilisant le répertoire des Cantèras. L’apprentissage se fait par transmission orale. Pas besoin de savoir lire la musique ou de parler l’occitan. C’est une immersion dans le son collectif. L’objectif étant de découvrir le chant à plusieurs voix. C’est le plaisir de chants spontanés tout simplement, à tout moment … ***Première session de l’atelier: Vendredi 04 Mars à 19h30.*** ***Les suivantes : 18 Mars, 8 Avril, 6 et 20 Mai, 3 et 17 Juin.*** Cotisation “Atelier Cantère” 35 € Renseignements chez Jean Luc au 06 82 31 69 03 *source : événement [Atelier de chants polyphoniques Gascons et des Pyrénées](https://agendatrad.org/e/35436) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

