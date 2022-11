ATELIER DE CHANT SPONTANÉ

2022-11-21 – 2022-11-21 L’atelier offre un espace pour libérer et explorer sa voix, chanter ensemble sans attente, ni jugement, se laisser chanter, se laisser surprendre…dans l’accueil bienveillant de ce qui est là ici et maintenant.

Le chant spontané est un chant libre, un chant de l’instant, un chant de l’âme. C’est un chemin vers soi, un processus de transformation et d’épanouissement.

Relâcher le corps, apaiser le mental pour se reconnecter à sa respiration, son souffle de vie et libérer sa voix. S’accueillir pleinement ici et maintenant, et vivre la joie de sentir la vie chanter à travers soi. Les Lundis 21 novembre et lundi 5 décembre de 18h15 à 20h , merci d’arriver un peu plus tôt (accueil à partir de 18h) pour commencer à l’heure. L’adresse sera précisée lors de l’inscription.

Aucun pré-requis pour participer à l’atelier, l’envie de chanter suffit , toutes les voix sont bienvenues Participation : 15 euros

Nombre de places limitées, pensez à vous inscrire si ça vous chante

Inscriptions et renseignements au

06 67 76 18 22 Muriel

