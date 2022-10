Atelier de chant prénatal Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

1 place de la mairie Le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Doubs 15 EUR Le chant prénatal: un moment de bien-être.

Lors d’un atelier Aude vous propose des exercices adaptés afin de créer un moment privilégié avec l’enfant à naître et de se préparer au jour de l’accouchement.

La future maman pourra s’approprier certains exercices permettant une meilleure posture, une meilleure gestion du souffle, apprivoiser et accompagner la douleur par des sons et vibrations.

Un bel outil pour une préparation à la naissance en conscience.

15€, tarif découverte, pour la première séance, 25€ tarif normal.

Infos et réservation: Aude Chenet 06 08 09 25 89 ou grainedemelodie@gmail.com vertclair@mairiehopitauxeufs.fr +33 3 81 49 85 08

