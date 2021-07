Pernand-Vergelesses Maison Jacques Copeau Côte-d'Or, Pernand-Vergelesses Atelier de chant pour les enfants : « Qu’a tu appris à l’école » Maison Jacques Copeau Pernand-Vergelesses Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Atelier de chant pour les enfants : « Qu’a tu appris à l’école » Maison Jacques Copeau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pernand-Vergelesses. Atelier de chant pour les enfants : « Qu’a tu appris à l’école »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Jacques Copeau

Atelier de chant pour les enfants : « Qu’a tu appris à l’école » (à l’école de Pernand) Samedi et Dimanche Durée : 2h Horaires : de 10h à 12h Nombre de participants : 10 enfants maximum À partir de 6 ans Animé par les élèves-comédiens du COP (Centre d’Orientation Professionnelle) de Besançon. La Maison Copeau organise pour les enfants un atelier d’initiation au chant. Le temps d’une matinée, les élèves-comédiens du COP de Besançon, proposent de découvrir le répertoire de Greame Allwright.

Gratuit. Pour plus de renseignements et les réservations obligatoires : maisonjacquescopeau@gmail.com / 03 80 22 17 01

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

