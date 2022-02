Atelier de chant modal arménien La Haye-Pesnel, 29 juillet 2022, La Haye-Pesnel.

Atelier de chant modal arménien La Haye-Pesnel

2022-07-29 14:00:00 – 2022-08-01 17:00:00

La Haye-Pesnel Manche La Haye-Pesnel

Atelier de chant modal arménien.

Animé par Aram et Virginia Kerovpyan.

L’atelier propose un voyage dans un environnement sonore particulier appelé « mode musical ». Le participant apprend par un travail progressif à la découverte des intervalles et harmonies naturels, à considérer une mélodie dans le cadre d’un mode, c’est à dire un environnement sonore en mouvement et non comme une succession de notes et de motifs.

Aucune connaissance musicale n’est exigée pour participer à cet atelier.

Pour tous renseignements : festival.lucerne@free.fr.

gerard.dieudonne@gmail.com +33 6 89 85 79 29 https://www.lesamisdelabbayedelalucerne.com/

La Haye-Pesnel

