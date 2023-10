Atelier de chant japonais Théâtre Mandapa Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h00 à 13h00

.Public adultes. payant Plein tarif : 10 EUR

Les chansons japonaises traditionnelles consistent en des techniques de respiration et des vocalisations uniques. Vous pouvez profiter de l’expérience de la prononciation japonaise.

Dans cet atelier, vous découvrire plusieurs chansons différentes accompagnées du koto et du shamisen.

Fumie Hihara joue du koto et du shamisen, deux instruments de musique traditionnelle japonaise. Respectueuse de la tradition, elle se révèle aussi une musicienne innovante et flexible. Elle se propose d’explorer le potentiel des ces instruments traditionnels afin de nous livrer la plus pertinente expression d’une expérience musicale qui lie le passé et le présent. Elle devient maître de koto à l’âge de 17 ans et est ainsi la plus jeune musicienne à obtenir le certificat de professeur. Diplômée de l’Université nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, Fumie Hihara a participé à de nombreux festivals et donné des concerts en Europe et au Japon.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

Atelier de chant japonais