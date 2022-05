Atelier de chant gascon Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy Catégories d’évènement: Landes

Saint-Barthélemy

Atelier de chant gascon Saint-Barthélemy, 14 mai 2022, Saint-Barthélemy. Atelier de chant gascon Saint-Barthélemy

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-Barthélemy Landes Saint-Barthélemy Atelier de chant polyphonique de Gascogne avec Simon Guillaumin, professeur au département musiques traditionnelles du Conservatoire. Événement organisé par l’association esquirot dans le cadre de “La passem du Seignanx”, course relais au sein de la Gascogne pour promouvoir la langue locale.

Renseignements et inscription : esquirot40@gmail.com

RDV à 9h30 à la salle polyvalente de Saint-Barthélémy. Atelier de chant polyphonique de Gascogne avec Simon Guillaumin, professeur au département musiques traditionnelles du Conservatoire. Événement organisé par l’association esquirot dans le cadre de “La passem du Seignanx”, course relais au sein de la Gascogne pour promouvoir la langue locale.

Renseignements et inscription : esquirot40@gmail.com

RDV à 9h30 à la salle polyvalente de Saint-Barthélémy. Atelier de chant polyphonique de Gascogne avec Simon Guillaumin, professeur au département musiques traditionnelles du Conservatoire. Événement organisé par l’association esquirot dans le cadre de “La passem du Seignanx”, course relais au sein de la Gascogne pour promouvoir la langue locale.

Renseignements et inscription : esquirot40@gmail.com

RDV à 9h30 à la salle polyvalente de Saint-Barthélémy. Libre de droit

Saint-Barthélemy

dernière mise à jour : 2022-05-06 par OT Seignanx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Barthélemy Autres Lieu Saint-Barthélemy Adresse Ville Saint-Barthélemy lieuville Saint-Barthélemy Departement Landes

Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-barthelemy/

Atelier de chant gascon Saint-Barthélemy 2022-05-14 was last modified: by Atelier de chant gascon Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 14 mai 2022 Landes Saint Barthélemy

Saint-Barthélemy Landes