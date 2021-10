Atelier de chant flamenco Flamenco en France, 16 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 16h à 18h

payant

Le chant est à l’origine du flamenco : le comprendre et l’apprendre permettent de rentrer au cœur de la musique flamenca, et de mieux appréhender la danse ou la guitare.

Devant la forte demande et pour s’assurer une place, il est impératif de s’inscrire par e-mail à : info@flamencoenfrance.fr.

Nous n’acceptons que les élèves dont l’inscription a été confirmée par le secrétariat de Flamenco en France. Merci de votre compréhension.

Les ateliers se réalisent dans le respect des consignes sanitaires.

CONTENU DE L’ATELIER :

– Technique de chant, compás et letras (paroles)

– Études de différents palos (styles de chant) avec Bastian de Jerez**, chanteur flamenco originaire de Jerez de la Frontera.

PUBLICS :

Cet atelier s’adresse principalement aux chanteurs mais est ouvert également aux danseurs, musiciens ou néophytes qui souhaitent comprendre le chant flamenco.

L’atelier est tous niveaux.

HORAIRES : 1 samedi par mois / 2 heures de 16h à 18h

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 de 16h00 à 18h00

PLANNING DES ATELIERS * :

Samedi 16 ctobre 2021

Samedi 6 novembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

Samedi 8 janvier 2022

Samedi 5 février 2022

Samedi 5 mars 2022

Samedi 2 avril 2022

Samedi 7 mai 2022

Samedi 4 juin 2022

* (sous réserve de modifications)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE par e-mail à : info@flamencoenfrance.fr

BIO BASTIAN DE JEREZ

El Bastian est né au cœur du quartier Santiago à Jerez de la Frontera, quartier mythique où vivaient alors Terremoto, El Sordera, La Piriñaca, El Borrico, Juana del Pipa, Manuel Morao, etc. Depuis son enfance, il baigne dans le flamenco, chantant lors des fêtes traditionnelles gitanes (mariages, baptêmes…).

Dans les années 80, Bastian travaille dans différents tablaos à Madrid. À “Los Canasteros”, comme palmero puis comme cantaor, il accompagne de grandes figures du baile (la Tati, Diego de Jerez…) ; à “La Venta del Gato”, il partage l’affiche avec Juan Jamirez. Il travaille occasionnellement au Café Chinita ou au Corral de la Pacheca.

Parallèlement, il écrit des letras pour Enrique Orosco, La Susi, Camaron de la Isla, Ketama, Juanito Villar. À Jerez, El Torta, Luis de la Pica, La Chiqui, Sabor Jerez chantent ses letras.

À partir de 1989, il donne régulièrement des cours de compás, chant et accompagnement du chant à la guitare à Jerez de la Frontera et à l’étranger (Berlin et Rome) tout en continuant à composer des thèmes pour différents artistes de flamenco.

Depuis mars 2005, il s’est installé à Paris, y donne des cours et se produit régulièrement avec les différents artistes du flamenco en France. Détenteur d’une culture gitane et flamenca, il est un conteur passionnant de l’histoire et des histoires des gitans de Jerez. Il donne des conférences sur ce sujet.

Video “Fin de Curso 2018” à Flamenco en France : https://youtu.be/RiXRDGm-ZT0

Flamenco en France 33 rue des Vignoles Paris 75020

9 : Buzenval (262m) 2 : Avron (345m)



Contact :Flamenco en France 0143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis

