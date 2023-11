Atelier de chant flamenco avec Manuel Tañé Flamenco en France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 12 novembre 2023

de 14h00 à 18h00

Adhérent : 40 €
Non-Adhérent : 55€

Non-Adhérent : 55€ Le cantaor andalou Manuel Tañé vous propose deux ateliers de cante flamenco, l’un pour niveau débutant, l’autre pour niveau ayant déjà une pratique soutenue. Le cantaor flamenco Manuel Tañé

l'autre pour niveau ayant déjà une pratique soutenue.

l’autre pour niveau ayant déjà une pratique soutenue. Manuel fait partie des valeurs sûres du cante de Jerez. Il est lié à trois grandes familles gitanes flamencas de Jerez et a appris à la source comme on dit. Puissance, aisance et amour du flamenco le caractérisent. Il viendra transmettre sa passion du chant. Atelier de 2 heures chacun

Groupe 1 : pour les niveaux débutants Groupe 2 : pour les niveaux expérimentés 14h-16h : groupe 1 / Débutant

16h-18h : groupe 2 / Expérimenté Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/stages/atelier-de-chant-flamenco-avec-manuel-tane-2023-10-17 +33143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/1050772865952478 https://www.facebook.com/events/1050772865952478 https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/atelier-de-cante-avec-manuel-tane

