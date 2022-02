Atelier de chant collectif Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

Haute-Marne

Atelier de chant collectif Simone – camp d’entraînement artistique, 4 mars 2022, Châteauvillain. Atelier de chant collectif

du vendredi 4 mars au vendredi 10 juin à Simone – camp d’entraînement artistique

Un vendredi soir par mois de 19h à 20h, le 4 mars, le 29 avril, le 13 mai ainsi que le 10 juin… Venez découvrir et participer à notre atelier d’improvisation et de technique vocale animé par Laurence De Sève. Aucun pré-requis particulier. Coût d’une séance : 15€. Possibilité également de cours particuliers : 40€ la séance. Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T20:00:00;2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T20:00:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-06-10T19:00:00 2022-06-10T20:00:00

