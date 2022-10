Atelier de chant avec le Relais Petite Enfance (enfants de moins de 3 ans)

2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-25 11:00:00 EUR Le Relais Petite Enfance du territoire du Val de Moder propose une rencontre en-dehors de leurs locaux situés à La Walck. Le Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen a le plaisir de les accueillir le 25 octobre dans le cadre d’un atelier de chant. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

