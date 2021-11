Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Atelier de chansons à répondre à partir d’un répertoire québécois La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Avant chaque chanson, la présidente de l’association Accueil des Villes françaises (AVF), comme elle est québécoise, vous enseignera à parler à la québécoise (tellement de monde veulent parler à la québécoise, c’est le temps de venir apprendre comme il faut) en vous faisant répéter les paroles à répondre pour la chanson et ensuite, ce sera la vraie pratique, nous chanterons ensemble. Les chansons tirées du groupe **_La bottine souriante_** sont très entraînantes et vous mettrons de la joie au cœur et vous réchaufferont parce que nous vous garantissons que vous ne pourrez retenir de bouger. Exemple de chansons à répondre : [Le p’tit porte-clé](https://www.bing.com/videos/search?q=Le+p%27tit+porte-cl%C3%A9&view=detail&mid=7868C3E8C664CFAA5A367868C3E8C664CFAA5A36&FORM=VIRE0&ru=%2Fsearch%3Fq%3DLe%2Bp%2527tit%2Bporte-cl%25C3%25A9%26cvid%3D1726a9a2b9fd4267b2971a190b1b4a29%26aqs%3Dedge..69i57.10377j0j1%26pglt%3D427%26FORM%3DANNTA1%26PC%3DLCTS) [La cuisinière](https://www.bing.com/videos/search?q=la+cuisini%C3%A8re+bottine+souriante&view=detail&mid=CF45DFFB34FB30C6E6E4CF45DFFB34FB30C6E6E4&FORM=VIRE0&ru=%2Fsearch%3Fq%3Dla%2Bcuisini%25C3%25A8re%2Bbottine%2Bsouriante%26qs%3DUT%26pq%3Dla%2Bcuisini%25C3%25A8re%2Bbottin%26sc%3D1-20%26cvid%3DA90AD7FDAA9347C5AEC7F1088700021E%26FORM%3DQBRE%26sp%3D1%26ghc%3D1) [La Bottine Souriante – 1987 – Un Dimanche Au Matin](https://www.bing.com/videos/search?q=Un+dimanche+au+matin+bottine+souriante&view=detail&mid=D1A96E301D648AFC788DD1A96E301D648AFC788D&FORM=VIRE0&ru=%2Fsearch%3Fq%3DUn%2Bdimanche%2Bau%2Bmatin%2Bbottine%2Bsouriante%26form%3DANNTH1%26refig%3De19f53858b854a058bcf7789c9ad6f12) **À apporter avec vous** : votre bonne humeur et surtout votre bonne volonté **Nous fournissons** : la Québécoise

