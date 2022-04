Atelier de Cezanne – NDM Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Atelier de Cezanne – NDM Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence

2022-05-14 – 2022-05-14 Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Visites commentées de l’Atelier du peintre de 19h00 à minuit

Toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes, sur inscription



Exposition chez Monsieur Paul. Proposé dans le cadre des Rencontres du 9e Art- Festival de bande dessinée et Arts associés, apprendre en s’amusant, c’est toujours plus intéressant !

Christophe Bataillon, auteur jeunesse propose une exposition sous la forme d’une déambulation ponctuée de jeux pédagogiques et participatifs installée dans le grand jardin qui entoure l’atelier des Lauves, dernier lieu de travail du peintre aixois et vous offre un journal dessiné, véritable objet ludique pour mieux comprendre l’univers du peintre et découvrir enfin pourquoi les murs de son atelier sont gris.

Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence

