2023-04-08 – 2023-05-28

Montagne de papier – Jérémie Fischer

Atelier de Cezanne, Aix-en-Provence

À partir de papiers découpés et assemblés, il propose une réappropriation grand format, en forme de déambulation, au cœur même de son jardin… Jérémie Fischer s'installe dans l'atelier de Cezanne. De la montagne Sainte-Victoire aux carrières de Bibémus, l'artiste décompose les inspirations du peintre, en détournant ses lumières et ses motifs.

