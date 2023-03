HEXAGONAL Atelier de céramique Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

HEXAGONAL Atelier de céramique, 1 avril 2023, Tours. HEXAGONAL 1 et 2 avril Atelier de céramique Pour cette sixième et dernière édition des JEMA à l’Atelier de céramique du 37, quai paul Bert à Tours avant son transfert prochain en Italie, sera mis à l’honneur le travail des cinq talentueuses artisanes d’art qui ont participé à la fabuleuse aventure du quai Paul Bert : Les chaises de Christelle Artepovera

Les luminaires de l’Atelier des Possibles

Les créations végétales sous globe de Sandrine Housseau

Les bijoux de Milky Bibiche

Les créations textiles de PaolaK La céramique sera également à l'honneur avec un atelier de décor sur carreaux de faïence organisé par un céramiste décorateur Kabyle, Djamal Sadi. L'atelier aura lieu le dimanche à partir de 14h au premier étage du café Colette, au 57, quai Paul bert. Tarif 3 euros. Atelier de céramique 37 Quai Paul Bert, 37100 Tours Tours 37100 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Céramique ©Catherine Azoulai

